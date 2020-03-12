На монументе "Краснознаменная группа" может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести"

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



75 лет Победы Свердловская область
краснознаменная группа, плотинка (2014) | Фото: gelio-nsk.livejournal.com

На монументе "Краснознаменная группа" может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести"

В основание монумента "Краснознаменная группа" могут добавить надпись о "Городе трудовой доблести". Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы планируем установить её к концу года. Проект есть и мы от него не отказываемся. На памятнике может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести", - сказал мэр, но на вопрос о средствах на восстановление монумента, которые уже необходимо заложить в бюджет-2020 для проведения работ, только молча кивнул.

Напомним, ранее Высокинский сообщал, что группа будет стоять на камере, которая должна выдержать все нагрузки, а для этого надо укрепить ее перекрытия и стены. "В этом году мы постараемся выполнить все работы по укреплению этой камеры, сейчас проектирование уже закончено", - заявил мэр в начале марта.

На вопрос корреспондента Накануне.RU, не станет ли упоминание о трудовой доблести отклонением от изначального проекта, Александр Высокинский уточнил, что нововведения будут отражены на основании памятника, а сам монумент сохранит прежний вид.

По его словам, когда объект демонтировали, то срезали конструкцию не очень аккуратно и ее нужно будет отреставрировать. "Но сама Краснознаменная группа сохранится в прежнем виде, она будет стоять на том месте, где находилась раньше. Рассчитываю, что до конца нынешнего года мы этот памятный знак восстановим", - пообещал Александр Высокинский.

Отметим, что сегодня заксобрание региона рассматривает законопроект о присвоении званий "Городов трудовой доблести" к 75-летию Победы. Областное правительство поддержало кандидатуры Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Напомним, Краснознаменную группу снесли в 2013 году. Орден Ленина, которым Свердловск был награжден за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, эта участь постигла еще раньше, в 2009 году.

краснознаменная группа, плотинка(2014)|Фото: gelio-nsk.livejournal.com

выставка, памятная акция за возвращение Краснознаменной группы(2019)|Фото: Накануне.RU

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

На монументе "Краснознаменная группа" может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести"

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Высокинский, Краснознаменная группа, памятник, Екатеринбург



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Развитие сюжета:

Ранее 17.08.2020 09:38 Мск Возвращение Краснознаменной группы Екатеринбургу отложили еще на год

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2020 09:59 Мск Высокинский: Краснознаменная группа сохранится в прежнем виде и будет стоять на прежнем месте
Ранее 26.01.2020 09:55 Мск В Екатеринбурге на Плотинке установили табличку с историей Краснознаменной группы
Ранее 17.12.2019 08:18 Мск Александр Высокинский пообещал вернуть Краснознаменную группу в следующем году
Ранее 04.12.2019 13:45 Мск Скончался легендарный художник, автор Краснознаменной группы в Екатеринбурге
Ранее 07.11.2019 17:51 Мск В годовщину Октябрьской революции в Екатеринбурге требуют вернуть Краснознаменную группу
Ранее 07.10.2019 13:39 Мск Восстановление Краснознаменной группы в Екатеринбурге начнется в 2020 году
Ранее 16.05.2019 13:17 Мск Мэрия Екатеринбурга до сих пор не выделила средства на ремонт Краснознаменной группы
Ранее 18.03.2019 16:12 Мск Возвращение Краснознаменной группы проконтролируют общественники и архитекторы Екатеринбурга
Ранее 22.02.2019 14:37 Мск Высокинский о возвращении Краснознаменной группы: Время пришло
Ранее 20.02.2019 08:07 Мск Краснознаменная группа может вернуться в Екатеринбург ко Дню города
Ранее 15.02.2019 09:24 Мск Вместо Краснознаменной группы в Екатеринбурге предложили установить памятник Петру I
Ранее 14.02.2019 09:42 Мск "Мы восстанавливаем историческую справедливость". Краснознаменную группу могут вернуть на Плотинку в этом году
Ранее 13.02.2019 19:44 Мск Власти Екатеринбурга вернут Краснознамённую группу на Плотинку

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети