На монументе "Краснознаменная группа" может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести"

В основание монумента "Краснознаменная группа" могут добавить надпись о "Городе трудовой доблести". Об этом заявил глава Екатеринбурга Александр Высокинский, передает корреспондент Накануне.RU.

"Мы планируем установить её к концу года. Проект есть и мы от него не отказываемся. На памятнике может появиться упоминание о "Городе трудовой доблести", - сказал мэр, но на вопрос о средствах на восстановление монумента, которые уже необходимо заложить в бюджет-2020 для проведения работ, только молча кивнул.

Напомним, ранее Высокинский сообщал, что группа будет стоять на камере, которая должна выдержать все нагрузки, а для этого надо укрепить ее перекрытия и стены. "В этом году мы постараемся выполнить все работы по укреплению этой камеры, сейчас проектирование уже закончено", - заявил мэр в начале марта.

На вопрос корреспондента Накануне.RU, не станет ли упоминание о трудовой доблести отклонением от изначального проекта, Александр Высокинский уточнил, что нововведения будут отражены на основании памятника, а сам монумент сохранит прежний вид.

По его словам, когда объект демонтировали, то срезали конструкцию не очень аккуратно и ее нужно будет отреставрировать. "Но сама Краснознаменная группа сохранится в прежнем виде, она будет стоять на том месте, где находилась раньше. Рассчитываю, что до конца нынешнего года мы этот памятный знак восстановим", - пообещал Александр Высокинский.

Отметим, что сегодня заксобрание региона рассматривает законопроект о присвоении званий "Городов трудовой доблести" к 75-летию Победы. Областное правительство поддержало кандидатуры Екатеринбурга, Нижнего Тагила и Каменска-Уральского.

Напомним, Краснознаменную группу снесли в 2013 году. Орден Ленина, которым Свердловск был награжден за вклад в Победу в Великой Отечественной войне, эта участь постигла еще раньше, в 2009 году.