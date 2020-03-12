22 Сентября 2020
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том хэнкс, актер, продюсер, режиссер (2012) | Фото:kinopoisk.ru

Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели коронавирусом

63-летний голливудский актер Том Хэнкс ("Форрест Гамп", "Код Да Винчи") заразился коронавирусом COVID-19. Вирус также обнаружен у его жены (63), певицы Риты Уилсон.

Пара находится в Австралии: здесь Хэнкс собирался снимать фильм о жизни Элвиса Пресли. "Мы почувствовали себя немного уставшими, как будто у нас была простуда, были несильные боли в теле", - написал в твиттере оскароносный актер. "У Риты был озноб, который приходил и уходил. Небольшая температура. Из-за ситуации, которая сейчас сложилась в мире, мы сдали анализы на коронавирус, и они оказались положительными", - рассказал Хэнкс.

Он добавил, что они с женой будут обследованы и останутся в изоляции столько, сколько потребуется здравоохранительным службам, чтобы признать их безопасными.

"Ненамного страшнее, чем однодневный поход, не так ли? – пытается шутить актер в соцсетях. – Мы будем держать мир в курсе событий".

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Том Хэнкс и его жена Рита Уилсон заболели коронавирусом

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Теги: том хэнкс, коронавирус, рита уилсон, австралия



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