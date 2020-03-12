СМИ: обнуление президентских сроков может увеличить явку на голосование по Конституции

Принятие поправки об обнулении президентских сроков в России может повысить явку на голосование по изменению Конституции, в том числе за счет протестно настроенных жителей страны.

Как сообщили два человека, близких к администрации президента, при этом за поправки все равно проголосует большинство. Поправка об обнулении увеличит явку, но уменьшит желание проголосовать "за", считает один из них.

В агитации же, по его словам, будет использоваться идеологема, что голосование за поправки – это референдум о доверии Путину, пишут "Ведомости".

Напомним, принятый 11 марта в третьем чтении Госдумой законопроект о поправках в Конституцию утвердили в Совете Федерации. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пообещала, что документ будет одобрен 11 марта, хотя обычно законопроекты не рассматриваются в один день в обеих палатах парламента. За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались.

Теперь поправки будут рассматривать регионы. Вероятно, на это им дадут два дня. Чтобы законопроект стал легитимным, его должны одобрить две трети региональных заксобраний. После документ подпишет президент, а затем в течение недели рассмотрит Конституционный суд РФ. Если у него не возникнет претензий, поправки вынесут на общероссийское голосование, оно должно состояться 22 апреля.