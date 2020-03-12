Минздрав не видит угрозы для "всенародного голосования" по Конституции на фоне пандемии коронавируса

В Минздраве РФ не видят угроз для проведения "всенародного голосования" по поправкам в Конституцию 22 апреля из-за ситуации с коронавирусом. Отметим, накануне ВОЗ объявила пандемию этого заболевания.

Главный внештатный специалист по инфекционным болезням Минздрава России, доктор медицинских наук Елена Малинникова заявила Накануне.RU, что угроз для голосования нет.

"О чём вы говорите? Конечно, надо проводить голосование. В этом ничего страшного нет. У нас в стране нет эпидемии", - сказала она в кулуарах I конгресса инфекционистов УрФО в Екатеринбурге.

Тем не менее, дату голосования по изменениям Конституции РФ утвердит президент, об этом заявил Накануне.RU глава комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников, отвечая на вопрос о том, повлияет ли ситуация с коронавирусом на проведение плебисцита.

Как отметил Крашенинников, дату определит президент в зависимости от решения Конституционного суда.

Ранее Владимир Путин по предложению депутата Валентины Терешковой допустил обнуление президентских сроков для себя лично, если Конституционный суд не усмотрит в этом нарушений.

При этом губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев тоже не увидел угроз для голосования 22 апреля, он заявил Накануне.RU, что ситуация с коронавирусом находится под контролем. Хотя вчера стало известно о запрете на массовые мероприятия в регионе.