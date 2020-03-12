СМИ: Москва высылает граждан КНР

22 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество Центральный ФО В России Москва
Коронавирус, китаец, маска (2020) | Фото: Накануне.RU

СМИ: Москва высылает граждан КНР

Около сотни граждан Китая ожидают в Москве депортации на родину.

Большинство из них студенты, по разным причинам нарушившие карантинные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Их задержали сотрудники правоохранительных органов, а затем привлекли к административной ответственности судами.

Их оштрафовали на 5 тыс. руб., дополнительно назначив наказание в виде выдворения за пределы России. До исполнения соответствующего наказания все они должны находиться в центре временного содержания иностранных граждан.

Тем временем, большинство выдворенцев обжаловали решения райсудов в Мосгорсуде, так как они могут повлечь за собой запрет на въезд в Россию в дальнейшем. К тому же между РФ и КНР перекрыты погранпереходы, приостановлены железнодорожные и авиационные перевозки, пишет "Коммерсант".

Ранее департамент транспорта Москвы, комментируя просьбу посольства КНР прекратить проверки китайцев в общественном транспорте столицы, заявил, что избирательного отношения к гражданам Китая нет.

В ведомстве пояснили, что в связи с коронавирусом проверяют всех, у кого есть симптомы.

"Новая газета" опубликовала письмо дипломатов московскому правительству, в котором они просят остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы. Чиновников якобы просят отказаться от чрезмерных мер и не превращать защиту от коронавируса в дискриминационную практику.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

СМИ: Москва высылает граждан КНР

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Москва, коронавирус, студенты, Китай



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети