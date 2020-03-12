СМИ: Москва высылает граждан КНР

Около сотни граждан Китая ожидают в Москве депортации на родину.

Большинство из них студенты, по разным причинам нарушившие карантинные мероприятия в связи с эпидемией коронавируса. Их задержали сотрудники правоохранительных органов, а затем привлекли к административной ответственности судами.

Их оштрафовали на 5 тыс. руб., дополнительно назначив наказание в виде выдворения за пределы России. До исполнения соответствующего наказания все они должны находиться в центре временного содержания иностранных граждан.

Тем временем, большинство выдворенцев обжаловали решения райсудов в Мосгорсуде, так как они могут повлечь за собой запрет на въезд в Россию в дальнейшем. К тому же между РФ и КНР перекрыты погранпереходы, приостановлены железнодорожные и авиационные перевозки, пишет "Коммерсант".

Ранее департамент транспорта Москвы, комментируя просьбу посольства КНР прекратить проверки китайцев в общественном транспорте столицы, заявил, что избирательного отношения к гражданам Китая нет.

В ведомстве пояснили, что в связи с коронавирусом проверяют всех, у кого есть симптомы.

"Новая газета" опубликовала письмо дипломатов московскому правительству, в котором они просят остановить проверки граждан КНР в общественном транспорте Москвы. Чиновников якобы просят отказаться от чрезмерных мер и не превращать защиту от коронавируса в дискриминационную практику.