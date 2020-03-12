22 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
финансовый кризис, тонуть, утопающий, спасение, круг (2008) | Фото:mk.ru

Известный экономист предсказал серьезный мировой кризис

Экономист Джесси Коломбо, предсказавший мировой финансовый кризис 2008 года, предупредил о грядущей экономической катастрофе.

По словам эксперта, новый кризис может оказаться намного серьезнее предыдущего. В настоящее время на мировом рынке также существуют несколько пузырей, которые вскоре могут лопнуть. Ситуация усугубляется эпидемией коронавируса, которая вышла далеко за пределы Азии, а также затяжным спадом в мировой экономике, говорит Коломбо.

Другой негативный фактор - развал сделки ОПЕК+, что повлекло снижение цен на нефть, сообщает Lenta.ru.

Ранее Коломбо заранее смог распознать надувшийся пузырь на рынке недвижимости в США, который и привел к финансовому кризису 2008 года.

Напомним, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) рассчитало индекс финансового стресса для России. Оказалось, что отечественная финансовая система достигла уровня в 3,12 пункта, а критическим считается значение в 2,5 пункта. Индекс показывает близость системы к состоянию кризиса.

Среди негативных факторов, которые повлияли на сложившуюся ситуацию, эксперты агентства называют вспышку коронавируса, оказывающую негативное воздействие на мировую экономику, и спрос на нефть.

АКРА указывает, что из-за падения нефтяных цен на фоне срыва сделки ОПЕК+ рубль существенно ослаб, а котировки на российском фондовом рынке снизились.

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Известный экономист предсказал серьезный мировой кризис

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Теги: мировой кризис, экономика



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