22 Сентября 2020
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Экономика В России За рубежом
(2005) | Фото: www.admhmao.ru

Forbes назвал победителя в "нефтяной войне"

Forbes пишет, что Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне.

По данным издания, президент России Владимир Путин и глава Минэнерго Александр Новак являются опытными управленцами, способными принимать сложные решения по нефтяным вопросам, чего нельзя сказать про саудовское руководство.

Кроме того, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка. На руку Москве играет и недавний выход Saudi Aramco на биржу, так как акции этой компании приобрел каждый пятый подданный Саудовской Аравии. После срыва сделки ОПЕК+ бумаги стали падать в цене, и тенденция продолжается, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, министерство энергетики России считает, что во второй половине текущего года цены на нефть достигнут $40–45.

Как сообщил заместитель министра Павел Сорокин, прогнозируется стоимость барреля в 2021 году в пределах $45–50. Уровень цен $45–55 Сорокин считает равновесным и справедливым. По его словам, сегодня стоимость добычи в России находится на уровне $9–20.

Замминистра отметил, что решение Москвы о выходе из сделки не было эмоциональным или навязанным, оно было подкреплено "прагматичным и обоснованным расчетом".

Как сообщалось, хотя обрушение цен на нефть было вызвано конфликтом интересов России и Саудовской Аравии, от этого проиграют в большей степени США. Об этом пишет американское издание The Washington Post, которое полагает, что именно Штаты и являются главной целью "нефтяной войны".

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Forbes назвал победителя в "нефтяной войне"

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Теги: нефть, Саудовская Аравия



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Развитие сюжета:

Ранее 13.03.2020 00:00 Мск Саудовская Аравия пытается вытеснить российскую нефть с рынка

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