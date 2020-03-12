Forbes назвал победителя в "нефтяной войне"

Forbes пишет, что Россия одержит победу над Саудовской Аравией в нефтяной войне.

По данным издания, президент России Владимир Путин и глава Минэнерго Александр Новак являются опытными управленцами, способными принимать сложные решения по нефтяным вопросам, чего нельзя сказать про саудовское руководство.

Кроме того, Россия в этой конфронтации выстоит, а у Саудовской Аравии есть веские основания поскорее уступить и подтолкнуть ОПЕК к стабилизации рынка. На руку Москве играет и недавний выход Saudi Aramco на биржу, так как акции этой компании приобрел каждый пятый подданный Саудовской Аравии. После срыва сделки ОПЕК+ бумаги стали падать в цене, и тенденция продолжается, сообщает РИА "Новости".

Тем временем, министерство энергетики России считает, что во второй половине текущего года цены на нефть достигнут $40–45.

Как сообщил заместитель министра Павел Сорокин, прогнозируется стоимость барреля в 2021 году в пределах $45–50. Уровень цен $45–55 Сорокин считает равновесным и справедливым. По его словам, сегодня стоимость добычи в России находится на уровне $9–20.

Замминистра отметил, что решение Москвы о выходе из сделки не было эмоциональным или навязанным, оно было подкреплено "прагматичным и обоснованным расчетом".

Как сообщалось, хотя обрушение цен на нефть было вызвано конфликтом интересов России и Саудовской Аравии, от этого проиграют в большей степени США. Об этом пишет американское издание The Washington Post, которое полагает, что именно Штаты и являются главной целью "нефтяной войны".