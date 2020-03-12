22 Сентября 2020
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Экономика За рубежом
Рим, Италия, улица (2015) | Фото: Накануне.RU

В Италии из-за коронавируса прекращена торговая деятельность

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил о введении новых мер по борьбе с распространением коронавируса: в стране прекращена любая торговая деятельность, за исключением магазинов с предметами первой необходимости и аптек.

"Теперь мы даем распоряжение о закрытых всех торговых предприятий, за исключением магазинов предметов первой необходимости, аптек", - заявил Конте. "Мы закрываем магазины, бары, пабы и рестораны парикмахерские, центры красоты. Остается доступной доставка на дом", - отметил премьер.

В стране продолжают работу банки, почты, страховые и финансовые компании, включая "деятельность, обеспечивающую функционирование этих секторов", сообщает РИА "Новости".

Ранее в Италии будет введен национальный карантин из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Об этом заявил премьер министр страны Джузеппе Конте. Ранее режим карантина был введен в провинции Ломбардия на севере Италии (там находятся Венеция и Милан), где вспышка коронавируса оказалась самой массовой.

Власти Италии призвали граждан не путешествовать и даже не выходить из дома без необходимости. Запрещены массовые мероприятия, кинотеатры, спортивные залы и заведения общепита будут закрыты. Все спортивные мероприятия, собрания по поводу свадеб и похорон отменены. Школы и вузы закрыты до 3 апреля (ранее планировалось открыть школы 15 марта).

К данному моменту Италия вышла на второе место после Китая по заболеваемости коронавирусом. В стране зарегистрировано более 9,1 тыс. подтвержденных случаев (в субботу их было только 5,8 тыс.), более 460 человек погибли. Случаи коронавируса были выявлены во всех 20 провинциях Италии. Население страны составляет 60 млн человек.

Тем временем, авиакомпания "ЮТэйр" прекращает полёты в Милан, сообщил Накануне.RU перевозчик. В связи со вспышкой коронавируса в Италии "ЮТэйр" приостанавливает рейсы из Москвы в Милан и обратно в период с 20 марта по 31 мая. Авиакомпания вернёт пассажирам деньги за купленные билеты полностью, без каких-либо комиссий, в том числе по невозвратным тарифам.

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В Италии из-за коронавируса прекращена торговая деятельность

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Теги: Италия, коронавирус



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