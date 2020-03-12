Минэнерго: нефть будет стоить $40–45 во втором полугодии

Министерство энергетики России считает, что во второй половине текущего года цены на нефть достигнут $40–45.

Как сообщил заместитель министра Павел Сорокин, прогнозируется стоимость барреля в 2021 году в пределах $45–50. Уровень цен $45–55 Сорокин считает равновесным и справедливым. По его словам, сегодня стоимость добычи в России находится на уровне $9–20.

Замминистра отметил, что решение Москвы о выходе из сделки не было эмоциональным или навязанным, оно было подкреплено "прагматичным и обоснованным расчетом", сообщает "Коммерсант".

Тем временем, ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад о состоянии мирового нефтяного рынка. Это первый доклад после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Картель в докладе понижает прогноз по спросу на нефть в 2020 году на 920 тыс. баррелей в сутки. Одним из главных факторов влияния на снижение спроса будет коронавирус и его последствия для экономики.

Сделка ОПЕК+ с участием России предусматривала сокращение добычи во втором квартале 2020 года (с возможным продлением до конца 2020 года) на 1,5 млн баррелей в сутки, квота России в этом объеме была около 500 тыс. баррелей в сутки, то есть порядка трети.

Хотя обрушение цен на нефть было вызвано конфликтом интересов России и Саудовской Аравии, от этого проиграют в большей степени США. Об этом пишет американское издание The Washington Post, которое полагает, что именно Штаты и являются главной целью "нефтяной войны".