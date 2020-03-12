Врачи рассказали о последствиях объявления ВОЗ о пандемии коронавируса

Объявление пандемии коронавируса не несет за собой каких-либо ограничений для людей.

Как сообщил ведущий научный сотрудник Института клинической экспериментальной медицины Александр Чепурнов, сначала это называют вспышкой, потом на определенной стадии распространения вируса переходит в понятие эпидемии.

По его словам, какие-то дополнительные меры, кроме рекомендаций, Всемирная организация здравоохранения не может вводить. В случае пандемии каждая страна действует по своему усмотрению.

По словам врача Тимура Пестерева, пандемия означает лишь то, что болезнь присутствует в большем количестве стран, сообщает РБК.

Как сообщалось, ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия". Соответствующее заявление сделал руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем Twitter.

Гебрейесус заявил, что использование этого термина не должно отменять меры, которые страны принимают для борьбы с заболеванием, хоть и отметил, что при неправильном употреблении этого слова оно может вызвать страх и неоправданное признание, что борьба окончена.