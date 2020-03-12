Харви Вайнштейн получил 23 года тюрьмы

Суд Нью-Йорка приговорил американского продюсера Харви Вайнштейна к 23 годам тюремного заключения за сексуальное насилие.

Перед вынесением приговора Вайнштейн заверил, что "глубоко раскаивается", а также отметил, что "находится в полном замешательстве". Продюсер сказал, что "близко дружил" с Мириам Хейли и Джессикой Манн, которые обвиняли его в изнасиловании.

Адвокаты 67-летнего Вайнштейна просили судью приговорить их клиента к тюремному заключению продолжительностью пять лет, сообщает ТАСС.

Вайнштейн спродюсировал такие фильмы как "Криминальное чтиво", "Король говорит", "Влюбленный Шекспир", многие его картины и снимавшиеся в них актеры и актрисы получали "Оскары".