В Тамбовской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

Найдено тело пропавшей в Тамбовской области 13-летней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК, тело нашли 11 марта, оно было закопано в землю в лесном массиве города Котовска. Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось, вечером 7 марта в селе Бокино в Тамбовской области 13-летняя девочка шла с дискотеки.

Местный 35-летний житель ехал на машине и сбил ребенка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Он вышел из машины, посмотрел тело, решил, что девочка умерла, положил ее в багажник, отвез к водоему и сбросил в него.