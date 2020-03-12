22 Сентября 2020
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Следственный комитет, СК (2016) | Фото: nnm.me

В Тамбовской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

Найдено тело пропавшей в Тамбовской области 13-летней девочки.

Как сообщили Накануне.RU в региональном управлении СК, тело нашли 11 марта, оно было закопано в землю в лесном массиве города Котовска. Для установления причин смерти будет проведена судебно-медицинская экспертиза.

Как сообщалось, вечером 7 марта в селе Бокино в Тамбовской области 13-летняя девочка шла с дискотеки.

Местный 35-летний житель ехал на машине и сбил ребенка, сообщили Накануне.RU в СУ СК России по региону.

Он вышел из машины, посмотрел тело, решил, что девочка умерла, положил ее в багажник, отвез к водоему и сбросил в него.

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В Тамбовской области найдено тело пропавшей 13-летней девочки

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Теги: девочка, поиски



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Ранее 10.03.2020 08:01 Мск В Тамбовской области водитель насмерть сбил 13-летнюю девочку, положил тело в багажник и сбросил в водоем

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