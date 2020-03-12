Коронавирус не повлиял на график Путина

Вспышка коронавируса не повлияла на рабочий график российского президента Владимира Путина.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, мероприятия у главы государства идут в обычном режиме, однако все меры предосторожности приняты. По словам пресс-секретаря, новых рекомендаций по коронавирусу в Кремле не получали, но за развитием ситуации внимательно следят, сообщает РИА "Новости".

Ранее Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране не является критической.

Глава государства также распорядился информировать население о реальной ситуации с распространением заболевания. "Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить", — сказал Путин, сообщает RT.