22 Сентября 2020
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Политика В России
Владимир Путин (2020) | Фото: kremlin.ru

Коронавирус не повлиял на график Путина

Вспышка коронавируса не повлияла на рабочий график российского президента Владимира Путина.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, мероприятия у главы государства идут в обычном режиме, однако все меры предосторожности приняты. По словам пресс-секретаря, новых рекомендаций по коронавирусу в Кремле не получали, но за развитием ситуации внимательно следят, сообщает РИА "Новости".

Ранее Путин заявил, что ситуация с коронавирусом в стране не является критической.

Глава государства также распорядился информировать население о реальной ситуации с распространением заболевания. "Ничего, слава богу, пока у нас критического не происходит. Но люди должны знать о реальной ситуации. Я прошу вот эту информационную работу наладить", — сказал Путин, сообщает RT.

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Коронавирус не повлиял на график Путина

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Теги: коронавирус, Путин, Кремль



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