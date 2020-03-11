ВОЗ объявила пандемию нового коронавируса в мире и призвала страны к активной борьбе с недугом

Ситуация с коронавирусной инфекцией "может быть охарактеризована как пандемия". Соответствующее заявление сделал руководитель Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус в своем Twitter, передает корреспондент Накануне.RU.

Гебрейесус заявил, что использование этого термина не должно отменять меры, которые страны принимают для борьбы с заболеванием, хоть и отметил, что при неправильном употреблении этого слова оно может вызвать страх и неоправданное признание, что борьба окончена.

"Мы не можем говорить об этом достаточно громко, или достаточно ясно, или достаточно часто: все страны все еще могут изменить ход этой пандемии. Это первая пандемия, которую можно контролировать", - заявил он, призывая страны принимать усиленные меры для нераспространения болезни.

По его словам, в настоящий момент в мире более 118 тыс. зараженных, 114 стран, где зафиксировали вспышку, и свыше 4 тыс. погибших.