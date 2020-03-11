Свердловская область вслед за Москвой вводит запрет на проведение массовых мероприятий

Противоэпидемиологическая комиссия на Среднем Урале приняла решение об ограничении мероприятий с участием более 5 тысяч зрителей. В первую очередь, речь идет о стадионных мероприятиях, сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики губернатора Свердловской области.

Ожидается, что ограничения будут действовать до конца апреля.

Заседание комиссии сегодня провел глава региона Евгений Куйвашев. Он подчеркнул, что обстановка на сегодняшний день остается стабильной. Для этого приняты все необходимые меры: созданы запасы лекарственных препаратов, средств индивидуальной защиты – масок и перчаток. Все граждане, прибывающие из стран зоны риска, попадают под усиленное медицинское наблюдение, их контакты с окружающими ограничиваются. В пул таких государств сегодня входят не только Китай, Южная Корея и Иран, но и Италия, Франция, Германия, Испания.

Принятые меры позволили не только, не допустить ни одного случая заражения коронавирусом на территории Свердловской области, но и снизить уровень заболеваемости сезонными ОРВИ и гриппом. Однако Евгений Куйвашев подчеркнул, что ситуацию и дальше необходимо держать под особым контролем.

"Прошу все уполномоченные органы и медицинские организации региона предельно внимательно относиться к каждому случаю заболеваний граждан ОРВИ, в необходимых случаях проводить диагностику заболевших на предмет возможного выявления коронавирусной инфекции, обеспечить комплекс профилактических мероприятий", – заявил глава региона.

По поручению Куйвашева в ближайшее время на базе регионального ситуационного центра начнет действовать дополнительная "горячая линия" по профилактике коронавируса, также будет проанализирована потребность в создании резерва дезинфицирующих средств.

Отметим, что ранее запрет о проведении мероприятий с количеством свыше 5 тыс. человек, было принято в Москве.