ФСБ задержала в Крыму участников запрещенной группировки Хизб ут-Тахрир аль-Ислами

Сотрудники ФСБ при взаимодействии с полицейскими и росгвардейцами пресекли деятельность запрещенной в России террористической организации "Хизб ут-Тахрир аль-Ислами", сообщили Накануне.RU в пресс-службе ФСБ.

Террористы вели вербовку среди крымских мусульман.

"Члены терструктуры осуществляли антиконституционную деятельность, основанную на доктрине создания так называемого "всемирного халифата", разрушения институтов светского общества и направленную на свержение насильственным путем действующей власти", - говорится в сообщении.

Четверо участников сообщества были задержаны. Дома у них обнаружили и изъяли большое количество запрещенных в России пропагандистских материалов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.