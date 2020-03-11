В России за сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса

В России за сутки зарегистрировано восемь новых случаев коронавируса COVID-19, сообщает оперативный штаб по контролю за заболеванием, передает корреспондент Накануне.RU.

Шесть человек были выявлены в Москве, еще двое - в Московской области.

Всего в России зарегистрировано 28 случаев коронавирусной инфекции, из них 25 у граждан РФ, вернувшихся из Италии, два у граждан КНР, один у гражданина Италии. Выписаны по выздоровлению двое граждан КНР, один гражданин России. Также выписаны граждане России, эвакуированные из Японии с лайнера Diamond Princess.

Напомним, в столице около одной тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за того, что контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией.

За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг – друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение – часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре.

Добавим также, что "Коммунисты России" направили на рассмотрение в органы власти документ с инициативой обязать все таксомоторные кампании осуществлять перевозку лиц, достигших 65 лет, по новому тарифу "минус 70%" от стоимости билета. Мера будет временной на период коронавирусной инфекции и будет осуществляться по предъявлению паспорта людьми пенсионного и предпенсионного возраста.