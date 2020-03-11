22 Сентября 2020
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Сухой Суперджет-100, Аэрофлот (2019) | Фото: samolety.org

"Аэрофлот" из-за коронавируса сокращает число рейсов в Европу

Авиакомпания "Аэрофлот" из-за вспышки коронавируса сокращает число рейсов в города Италии, Франции, Германии и Испании. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе авиакомпании.

Так, с 13 марта по 30 апреля перевозчик не будет летать из Москвы в Милан, Венецию, Неаполь, Верону, Болонью, Марсель, Лион, Ниццу, Дрезден, Дюссельдорф, Гамбург, Ганновер и Штутгарт. Также приостанавливаются рейсы Москва - Аликанте, Москва - Валенсия, Москва - Малага, Москва - Пальма-де-Майорка и Москва - Тенерифе.

Поскольку на Тенерифе сейчас находятся множество российских граждан, выполнение рейсов будет продолжено в период с 13 до 20 марта на чартерной основе только для возвращения пассажиров.

Авиакомпания продолжит совершать перелеты из Москвы в Рим, Париж, Мадрид, Барселону, Берлин, Мюнхен и Франкфурт, а также из Санкт-Петербурга в Париж, Барселону, Мюнхен, Берлин.

Перелеты дочерней авиакомпании "Россия" из Санкт-Петербурга в Ниццу, Дюссельдорф и Гамбург прекращаются. Также приостановлены рейсы "России" из Москвы.

Пассажиры могут вернуть билеты и получить назад свои деньги.

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"Аэрофлот" из-за коронавируса сокращает число рейсов в Европу

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Теги: Аэрофлот, Россия, коронавирус, авиакомпания, перелет, рейсы



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