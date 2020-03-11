21 Сентября 2020
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продукты, магазины, цены, крупа, гречка (2015) | Фото: Накануне.RU

В Киеве начинается продуктовая паника - скупают всё

В Киеве из-за введения общеукраинского карантина начинается ажиотаж. Об этом пишет телеграм-канал "Блог молодого журналиста".
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"Киевляне атакуют супермаркеты!" - подписан ролик, на котором видно, что люди доверху набивают тележки.

В соцсетях пишут, что все кассы в супермаркетах работают на пределе - люди скупают в больших количествах муку, макароны, туалетную бумагу и другие товары длительного хранения.

Секретарь Киевского горсовета Владимир Прокопив призвал жителей города соблюдать спокойствие и не поддаваться продуктовой панике.

"Это не значит, что надо бежать в магазин и покупать соль, гречку и спички", - написал чиновник.

Как сообщало Накануне.RU, на Украине введен общенациональный карантин минимум до 3 апреля.

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В Киеве начинается продуктовая паника - скупают всё

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Теги: Украина, Киев, карантин



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