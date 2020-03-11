21 Сентября 2020
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Журналисты ВГТРК Игорь Корнелюк и Антон Волошин (2014) | Фото:Вести ру

Экс-командир "Айдара" признался в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе в 2014 году

Бывший командир украинского неонацистского батальона "Айдар", экс-депутат Рады Сергей Мельничук признался в соучастии в убийстве российских журналистов ВГТРК Игоря Корнелюка и Антона Волошина в Донбассе в 2014 году. Об этом он рассказал "Стране".

Напомним, недавно Мельничук был задержан в Греции по запросу России, но вскоре был отпущен. Басманный суд Москвы еще в 2014 году выдал санкцию на его заочный арест. По данным Следственного комитета РФ, он принимал непосредственное участие в минометном обстреле территории, когда погибли Корнелюк и Волошин.

"Мне четко было видно, как в районе поста ГАИ собираются люди и периодически выходят на подмогу к тем, с кем я вел бой. Я видел только людей с оружием. Я позвонил артиллеристам на батарею и спросил, отмечен ли у них пост ГАИ и попросил дать туда парочку пристрелочных снарядов. Они четко попали в цель. Позже таксист рассказывал, что 10-15 ополченцев погибло сразу. Но погибли и журналисты, которые там были", - сказал неонацист.

При этом он считает себя правым, а погибших российских журналистов - "незаконно прибывшими в страну".

"Команду на огонь артиллерии давал я", - признал преступник.

В настоящее время Мельничук находится на Украине.

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Экс-командир "Айдара" признался в причастности к убийству российских журналистов в Донбассе в 2014 году

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Теги: Украина,



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