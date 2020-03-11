"Многое зависит от вас". Алексей Текслер призвал глав оказывать поддержку студентам-медикам

Министр здравоохранения Челябинской области Юрий Семенов доложил о мерах по модернизации системы подготовки и обеспечения квалифицированными кадрами медорганизаций региона, а также улучшению условий жизни и труда медицинских работников. По мнению губернатора Алексея Текслера, основной упор надо делать на подготовку самых востребованных медицинских специалистов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе главы региона.

В настоящий момент, по словам министра, потребность во врачах в регионе составляет 1 тыс. 539 человек. Дефицит сохраняется в педиатрии, терапии, психиатрии, фтизиатрии, в специалистах общей врачебной практики (семейной медицине), онкологии, травматологии и ортопедии.

Подготовкой кадров занимается Южно-Уральский государственный медицинский университет. В 2019 году он выпустил 296 ординаторов и 595 специалистов. На начало этого года по договорам о целевом обучении в ЮУрГМУ, заключенным с минздравом, обучаются по программам специалитета 536 студентов, по программам ординатуры – 216 человек, из них по договорам о целевом обучении будут трудоустроены 103 человека.

"В 2019 году доля врачей, трудоустроившихся после завершения целевого обучения по программам специалитета, составила 12,8%. 76,9% выпускников, обучавшихся на условиях целевого обучения по программам специалитета, продолжили послевузовскую подготовку по программам ординатуры. Доля врачей, трудоустроившихся после завершения целевого обучения по программам ординатуры, составляет 63,6%", - отметил Юрий Семенов.

По словам губернатора, города и районы области нуждаются в терапевтах и педиатрах, их в приоритетном порядке надо готовить по целевому набору.

"Наибольшая потребность у региона в терапевтах и педиатрах - это специалитет. При этом только около 12% идут работать по специальности, все остальные либо в ординатуру, либо в частные клиники. Надо таргетировать эту историю, вы никогда не решите проблему, если 460 терапевтов и 286 педиатров не хватает, при этом только 12% студентов после специалитета идут трудоустраиваться в больницы и поликлиники. Займитесь этой категорией студентов", – поручил Алексей Текслер.

Губернатор также обратился к главам, которые в первую очередь заинтересованы в привлечении медицинских кадров.

"Обратите внимание на "целевиков", многое зависит от вас. Я общался со студентами медуниверситета, все сказали, что готовы остаться в регионе, в том числе готовы ехать в территории. Но людей заботит жилье, а также социальные условия. Вы всех своих "целевиков" должны знать поименно, с каждым общаться, с их родителями, оказывать максимальную поддержку. Меры закрепления надо усиливать", - подчеркнул глава области.