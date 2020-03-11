Самолёт "Ямала", вылетевший из Тюмени в Сабетту, из-за непогоды в пункте назначения приземлится в Салехарде

Самолёт авиакомпании "Ямал", вылетевший из Тюмени в Сабетту, направился в Салехард – в пункте назначения бушует метель, сообщает "Север-пресс".

В Сабетте – сильнейшая метель, ветер с порывами до 35 метров в секунду. На борту – более 160 пассажиров. Борт сделал несколько кругов в районе Сабетты, однако командир принял решение улетать на запасной аэродром в окружную столицу.

Прибытие судна в Салехард состоится примерно в 19.00.