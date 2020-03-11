Депутатов облдумы Зауралья собирают на внеочередное заседание из-за поправок в Конституцию

Депутаты Курганской областной думы 12 марта соберутся на внеочередное заседание, чтобы обсудить поправки в Конституцию РФ.

В повестке заседания - всего два вопроса. Первый - о рассмотрении Закона Российской Федерации о поправке к Конституции Российской Федерации "О совершенствовании регулирования отдельных вопросов организации и функционирования публичной власти".

Докладывать будет глава комитета думы по законодательству и государственному строительству Федор Ярославцев.

Второй вопрос - О внесении изменений в постановление Курганской областной думы от 29 октября 2020 года №746 "О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Курганской области на 2020-2022 годы".

Голосование по поправкам, напомним, состоится по всей стране 22 апреля.