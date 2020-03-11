21 Сентября 2020
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Политика В России
бродяга (2019) | Фото: Накануне.RU

Экономист: Россияне встречают кризис в лодке без доступу к рулю и вёслам

Прогноз АКРА о возможном наступлении финансового кризиса вызвал сомнения у целого ряда экспертов. Например, у ведущего эксперта Центра политических технологий Никиты Масленникова возникли претензии к методологии исследования, из-за которой срок наступления кризиса фактически не определён.

По мнению финансового омбудсмена Павла Медведева, кризис уже происходит в настоящее время.

"Повторится ситуация 2013-2015 годов: доходы россиян уменьшатся, положение закредитованных граждан ухудшится. Если сейчас в тяжелом положении находятся около 15 млн российских граждан, то в будущем их будет 20-25 млн", - приводит Infox слова эксперта.

При этом граждане во время кризиса "плывут на лодке, не имея доступа ни к рулю, ни к двигателю".

Напомним, Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупреждает о том, что из-за падения цен на нефть и эпидемии коронавируса финансовая система страны достигла уровня в 2,5 пункта, тогда как критическим считается 3,2 пункта.

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Экономист: Россияне встречают кризис в лодке без доступу к рулю и вёслам

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Теги: Кризис, экономисты, Медведев, Масленников



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