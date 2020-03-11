21 Сентября 2020
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оплата проезда (2018) | Фото: администрация Сургута

В России предложили сделать бесплатный проезд для пенсионеров в такси во время волны коронавируса

"Коммунисты России" направили на рассмотрение в органы власти документ с инициативой обязать все таксомоторные кампании осуществлять перевозку лиц, достигших 65 лет, по новому тарифу "минус 70%" от стоимости билета. Мера будет временной на период коронавирусной инфекции и будет осуществляться по предъявлению паспорта людьми пенсионного и предпенсионного возраста. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе партии.

По статистике наиболее подвержены вирусу люди 65-70 лет, а данная мера позволит резко снизить для пожилых людей риск заболеть коронавирусом.

"Роспотребнадзор призвал сегодня не ездить в общественном транспорте в час-пик. Но легко сказать, господа из Роспотребнадзора! Людям нужно по делам, к родным, в поликлинику, в более дешевый магазин съездить, проехать пару остановок до сберкассы и т.д.", - считают в партии.

Там отметили, что понимают, как будут недовольны таксомоторные компании, ведь они понесут убытки. Однако такое решение будет временным, а власти провозглашают Россию как социальное государство, где на первом месте стоят задачи общенациональной стратегии по защите здоровья и жизней населения.

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В России предложили сделать бесплатный проезд для пенсионеров в такси во время волны коронавируса

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Теги: Коронавирус, пенсионеры, бесплатный проезд, Коммунисты России



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