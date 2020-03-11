Самолёту итальянской "Ромы" не разрешили посадку в Испании, где должен пройти центральный матч Лиги Европы с "Севильей"

Самолёту итальянского футбольного клуба "Рома" не разрешили посадку в Испании, где завтра должна пройти встреча с "Севильей".

Центральный матч 1/8 финала Лиги Европы, по всей видимости, перенесут или отменят.

Как сообщает пресс-служба римского клуба, подробная информация от Европейского союза футбольных ассоциаций (UEFA) должна появиться в ближайшее время.

🔴Breaking news: #ASRoma will not travel to Spain for the @EuropaLeague match against @SevillaFC_ENG after the plane from Italy was not authorised to land in Spain. More details from UEFA soon. pic.twitter.com/vnVmJLkeRC — AS Roma English (@ASRomaEN) March 11, 2020

Напомним, что Италия является центром эпидемии коронавирусной инфекции COVID-19 в Европе. В стране уже приостановили все массовые спортивные мероприятия, в том числе и матчи Серии А по футболу.

Как сообщало Накануне.RU, UEFA объявил об отмене рукопожатий игроков перед матчами из-за распространения китайского коронавируса. А некоторые еврокубковые встречи на этой неделе проходили без зрителей на трибунах.