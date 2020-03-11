21 Сентября 2020
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Нефть (2020) | Фото: Накануне.RU

The Washington Post: от обрушения цен на нефть проиграют США

Хотя обрушение цен на нефть было вызвано конфликтом интересов России и Саудовской Аравии, от этого проиграют в большей степени США. Об этом пишет американское издание The Washington Post, которое полагает, что именно Штаты и являются главной целью "нефтяной войны".
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Газета считает, что президент РФ Владимир Путин решил нанести удар по США в виде ничем не контролируемой добычи, и это может обанкротить множество американских компаний, в том числе обрушить американскую сланцевую индустрию.

Издание отмечает, что от длительно низких цен на нефть очень пострадает Саудовская Аравия, бюджет которой значительно сильнее зависит от нефтяных доходов и сбалансирован при цене 85 долларов за баррель, в то время как у России - в два раза ниже.

Что касается США, то снижение внутренних цен на топливо будет компенсировано нестабильностью финансовой системы, прогнозирует The Washington Post. Автор заканчивает статью тем, что Россия преследует "свои эгоистические цели" и не является другом США, да и саудиты показали себя "ненадежными".

Правда, The Wall Street Journal написала идеологическую статью, что США лучше всех переживут "нефтяной шок", так как это "демократия", а вот пострадают именно Россия и Саудовская Аравия, потому что это "авторитарные страны", они ничего не могут предложить миру и вообще это "пигмеи в экономическом плане". Однако в статье чувствуется доминирование эмоций и раздражение от действий России.

CNN пишет, что американской нефтяной промышленности все же придется готовиться к новым испытаниям.

"Резкое падение цен произошло в сложный момент для американской сланцевой индустрии", - признает the Financial Times.

Основатель аналитического портала Zerohedge Тайлер Дарден считает, что Путин выбрал идеальный момент для удара.

"Теперь Путин добьется максимальных уступок от Вашингтона и стран ОПЕК, которые поддерживают воинственную политику США относительно союзников России - Китая, Ирана и Сирии", - цитирует РИА Новости Дардена.

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The Washington Post: от обрушения цен на нефть проиграют США

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Теги: нефть, цены на нефть, США, Россия, Саудовская Аравия



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