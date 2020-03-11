ОПЕК снизила прогноз по спросу на нефть на 2020 год почти на миллион баррелей в сутки

ОПЕК опубликовала ежемесячный доклад о состоянии мирового нефтяного рынка. Это первый доклад после срыва сделки ОПЕК+ по сокращению добычи.

Картель в докладе понижает прогноз по спросу на нефть в 2020 году на 920 тыс. баррелей в сутки. Одним из главных факторов влияния на снижение спроса будет коронавирус и его последствия для экономики.

Сами страны ОПЕК в феврале снизили добычу почти на 550 тыс. баррелей в сутки к январю – до 27,7 млн баррелей в сутки. Снижение произошло за счет Ливии и Саудовской Аравии. Последняя, напомним, после срыва сделки по сокращению добычи пообещала в ближайшее время нарастить добычу на 1 млн баррелей в сутки.

Сделка ОПЕК+ с участием России предусматривала сокращение добычи во втором квартале 2020 года (с возможным продлением до конца 2020 года) на 1,5 млн баррелей в сутки, квота России в этом объеме была около 500 тыс. баррелей в сутки, то есть порядка трети.