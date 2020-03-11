21 Сентября 2020
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Политика
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Комитет Тюменской облдумы поддержал увеличение имущественного ценза для инвалидов

Комитет по экономической политике и природопользованию Тюменской областной думы на сегодняшнем внеочередном заседании поддержал законопроект об изменении для инвалидов имущественного ценза, влияющего на право получения жилья, передает корреспондент Накануне.RU.

Инициатором закона стал глава региона Александр Моор. Предполагается, что размер имущественного ценза будет вычисляться по формуле: норма предоставляемого по договору соцнайма жилья умножается на размер средней рыночной стоимости одного квадратного метра, установленной Минстроем России на первый квартал текущего года. В последующие годы конечная сумма ценза будет меняться с учетом стоимости квадратного метра. Также при постановке семьи в очередь на получение жилья не будет учитываться имущество, связанное с реабилитацией инвалидов, в том числе автомобили и недвижимость, которую в процессе приватизации получили несовершеннолетние члены семьи. Для поддержки многодетных семей с 23 до 24 лет будет увеличен возраст детей, включаемых в состав семьи малоимущих граждан.

Планируется, что законопроект будет рассмотрен на заседании Тюменской областной думы, которое состоится 12 марта.

Напомним, ранее в городе прошла голодовка инвалида Андрея Романова, акции которого резко критикуют многие "коллеги по цеху".

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Комитет Тюменской облдумы поддержал увеличение имущественного ценза для инвалидов

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Теги: имущественный ценз, Тюменская областная дума, Александр Моор, Андрей Романов, инвалиды



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