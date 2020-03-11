21 Сентября 2020
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Общество В России
Елена Хахалева (2018) | Фото: inright.ru

Совет судей РФ счел действия "золотой судьи" Хахалевой "дисциплинарным проступком"

Дисциплинарная комиссия Совета судей РФ усмотрела "наличие признаков дисциплинарного проступка" в действиях судьи Краснодарского краевого суда Елены Хахалевой. Об этом говорится на сайте совета.

Совет не уточняет, о каких именно действиях идет речь. Сообщается, что с просьбой о проверки действий Хахалевой в профессиональное объединение обратился ее шеф, председатель краевого суда Шипилов.

Недавно "золотая судья" Елена Хахалева написала открытое письмо Путину, в котором пожаловалась на травлю в СМИ. Женщина считает, что одно из ее решений было неугодно влиятельной бизнес-структуре, которая и начала травлю.

Внимание СМИ к краснодарской судье появилось после свадьбы ее дочери – ряд изданий сообщили о роскошном гулянии на $2 млн.

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Совет судей РФ счел действия "золотой судьи" Хахалевой "дисциплинарным проступком"

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Теги: елена хахалева, золотая судья, травля, жалоба, открытое письмо, дисциплинарная комиссия, совет судей



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Развитие сюжета:

Ранее 14.07.2020 00:07 Мск "Золотая судья" Хахалева потеряла последние полномочия

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