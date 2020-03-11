Матвиенко обещала – Мативенко сделала: Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Принятый сегодня в третьем чтении Госдумой законопроект о поправках в Конституцию утвердили в Совете Федерации. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пообещала, что документ будет одобрен 11 марта, хотя обычно законопроекты не рассматриваются в один день в обеих палатах парламента.

За закон проголосовали 160 сенаторов, один против, трое воздержались.

Теперь поправки будут рассматривать регионы. Вероятно, на это им дадут два дня. Чтобы законопроект стал легитимным, его должны одобрить две трети региональных заксобраний. После документ подпишет президент, а затем в течение недели рассмотрит Конституционный суд РФ. Если у него не возникнет претензий, поправки вынесут на общероссийское голосование, оно должно состояться 22 апреля.