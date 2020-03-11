21 Сентября 2020
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Политика В России Москва
Валентина Матвиенко, &quot;Инвестиции в регионы - инвестиции в будущее&quot; (2018) | Фото: Накануне.RU

Матвиенко обещала – Мативенко сделала: Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

Принятый сегодня в третьем чтении Госдумой законопроект о поправках в Конституцию утвердили в Совете Федерации. Ранее спикер верхней палаты парламента Валентина Матвиенко пообещала, что документ будет одобрен 11 марта, хотя обычно законопроекты не рассматриваются в один день в обеих палатах парламента.
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Теперь поправки будут рассматривать регионы. Вероятно, на это им дадут два дня. Чтобы законопроект стал легитимным, его должны одобрить две трети региональных заксобраний. После документ подпишет президент, а затем в течение недели рассмотрит Конституционный суд РФ. Если у него не возникнет претензий, поправки вынесут на общероссийское голосование, оно должно состояться 22 апреля.

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Матвиенко обещала – Мативенко сделала: Совет Федерации одобрил поправки в Конституцию

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Теги: совет федерации, поправки в конституцию, валентина матвиенко



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