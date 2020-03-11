В Югре АО "Кондаавиа" обязали обследовать опасный аэродром – вблизи него много птиц

АО "Кондаавиа" обязано провести эколого-орнитологическое исследование аэродрома в посёлке городского типа Кондинское – он опасен в силу того, что рядом постоянно летают птицы, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Отсутствие такого исследования создаёт вероятность столкновения воздушных судов с птицами. Это угрожает жизням членов экипажа и пассажиров. Сургутский транспортный прокурор обратился в Кондинский районный суд, потребовав обязать "Кондаавиа" провести обследование. Иск удовлетворён.

Напомним, самым громким примером того, что столкновение самолёта и птицы может привести к трагедии, стало "чудо на кукурузном поле". 15 августа 2019 г. самолёт "Уральских авиалиний" вылетел из Москвы в Симферополь. Едва взлетев, лайнер столкнулся с птицей. Лишь благодаря профессионализму экипажа в результате посадки в кукурузном поле никто не пострадал и не погиб. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены звёздами Героев России, а другие члены экипажа – ордена Мужества.