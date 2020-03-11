21 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
(2005) | Фото: fotoohota.spb.ru

В Югре АО "Кондаавиа" обязали обследовать опасный аэродром – вблизи него много птиц

АО "Кондаавиа" обязано провести эколого-орнитологическое исследование аэродрома в посёлке городского типа Кондинское – он опасен в силу того, что рядом постоянно летают птицы, сообщили Накануне.RU в Уральской транспортной прокуратуре.

Отсутствие такого исследования создаёт вероятность столкновения воздушных судов с птицами. Это угрожает жизням членов экипажа и пассажиров. Сургутский транспортный прокурор обратился в Кондинский районный суд, потребовав обязать "Кондаавиа" провести обследование. Иск удовлетворён.

Напомним, самым громким примером того, что столкновение самолёта и птицы может привести к трагедии, стало "чудо на кукурузном поле". 15 августа 2019 г. самолёт "Уральских авиалиний" вылетел из Москвы в Симферополь. Едва взлетев, лайнер столкнулся с птицей. Лишь благодаря профессионализму экипажа в результате посадки в кукурузном поле никто не пострадал и не погиб. Командир экипажа Дамир Юсупов и второй пилот Георгий Мурзин награждены звёздами Героев России, а другие члены экипажа – ордена Мужества.

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В Югре АО "Кондаавиа" обязали обследовать опасный аэродром – вблизи него много птиц

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Теги: Кондаавиа, посёлок городского типа, Кондинское, аэродром



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