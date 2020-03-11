"Цена была завышена на 38 млн". В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при заключении дорожных контрактов

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Челябинская область
Уголовное дело, папка (2016) | Фото: advokatmuhin.ru

"Цена была завышена на 38 млн". В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при заключении дорожных контрактов

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении дорожных контрактов.

Прокуратура проверила использование бюджетных средств на строительство и ремонт дорог в рамках реализации государственных программ областным миндортрансом, АО "Южуралмост", ООО "Кизилдорстрой". Речь идет о контрактах на ремонт дорог Миасс-Карабаш-Кыштым; Миасс-Златоуст; Нижнеусцелемово-Березовка, Родники - Полесье, Южноуральск-Магнитогорск - ответвление на Комсомольское; Аргаяш – Кулуево-Максист-Альметьево.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что начальная цена контрактов была завышена не менее чем на 38 млн руб. путем применения не предусмотренных методик расчета и процентных надбавок. Все контракты были заключены в 2017-2018 гг.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

"Цена была завышена на 38 млн". В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при заключении дорожных контрактов

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: уголовное дело, ремонт дорог, дорожные контракты, Южуралмост,



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети