"Цена была завышена на 38 млн". В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении полномочий при заключении дорожных контрактов

В Челябинске возбуждено уголовное дело о превышении должностных полномочий при заключении дорожных контрактов.

Прокуратура проверила использование бюджетных средств на строительство и ремонт дорог в рамках реализации государственных программ областным миндортрансом, АО "Южуралмост", ООО "Кизилдорстрой". Речь идет о контрактах на ремонт дорог Миасс-Карабаш-Кыштым; Миасс-Златоуст; Нижнеусцелемово-Березовка, Родники - Полесье, Южноуральск-Магнитогорск - ответвление на Комсомольское; Аргаяш – Кулуево-Максист-Альметьево.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры, в ходе проверки было установлено, что начальная цена контрактов была завышена не менее чем на 38 млн руб. путем применения не предусмотренных методик расчета и процентных надбавок. Все контракты были заключены в 2017-2018 гг.

Материалы проверки были направлены в следственные органы. Возбуждено уголовное дело.