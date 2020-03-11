Дело о резонансном ДТП на Малышева в Екатеринбурге готовится к передаче в суд

В Екатеринбурге прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу сына полковника Росгвардии Владимира Васильева, обвиняемого в совершении смертельного ДТП у "Алатыря" летом прошлого года.

Напомним, по версии следствия, молодой человек, находясь за рулем автомобиля, на улице Малышева врезался в такси. В результате погибли таксист и его пассажир.

Сразу после ДТП Васильев сдавал мочу на анализы на предмет возможного опьянения. Впоследствии экспертиза показала, что моча на самом деле принадлежит отцу Владимира, который является полковником Росгвардии.

Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, обвинительное заключение по делу утверждено. Васильеву вменяется часть 1 статьи 166 УК РФ (угон), а также пункт "а" части 6 статьи 264 УК РФ (нарушение Правил дорожного движения лицом в состоянии опьянения, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть двух человек).

Как добавили в надзорном ведомстве, после вручения Васильеву копии обвинительного заключения дело будет направлено для рассмотрения в Ленинский районный суд Екатеринбурга.