Около тысячи москвичей, имевших контакты с больными коронавирусом, находятся под наблюдением – оперштаб

В столице около одной тысячи человек находятся под медицинским наблюдением из-за того, что контактировали с заболевшими коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает московский оперштаб. Власти установили круг общения всех девяти заболевших COVID-19.

"За короткий срок были выявлены все, кто мог так или иначе контактировать с заболевшими. Это не только ближний круг – друзья и родственники, но также пассажиры рейсов, водители такси, курьеры и так далее. По правилам они также были помещены под медицинское наблюдение – часть госпитализированы, часть соблюдают режим домашней изоляции, часть находятся в обсервационном центре. Всего под медицинским наблюдением в Москве сейчас находятся около 1 тысячи человек. Данные по 700 пассажирам, покинувшим Москву, переданы в службы других регионов", - сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

После подтверждения диагноза заболевшего всем пассажирам рейса, на котором прибыл пациент, оперативно осуществляют СМС-рассылку. Адресатов просят перейти в режим самоизоляции и немедленно вызвать скорую помощь. Уже отправлено более 650 сообщений. Быстро устанавливать личности всех прибывших удается благодаря анкетированию пассажиров на борту самолета.