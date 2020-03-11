21 Сентября 2020
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Общество Ханты-Мансийский АО - Югра
окончание карантина по коронавирусу, санаторий Градостроитель (2020) | Фото: t.me/operativnyishtabtyumen

Школьник из Ханты-Мансийска, госпитализированный с подозрением на коронавирус, болен гриппом А

С медицинского наблюдения в Югре снято 82 человека, в отношении которых ранее имелись подозрения о заражении коронавирусной инфекцией. Среди них 23 гражданина КНР. Всего в Ханты-Мансийском автономном округе насчитывалось 111 человек, прибывших из потенциально опасных стран с высоким риском заболеваемости. Остальные 29 человек, среди которых 2 жителя КНР все еще находятся под наблюдением специалистов.
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Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе государственных органов Югры, лабораторную диагностику проходят также те, кто контактировал с приехавшими с отдыха людьми. На данный момент, по словам начальника отдела эпидемиологического надзора управления Роспотребнадзора по Югре Елены Нечаевой, у госпитализированного на прошлой неделе школьника из Ханты-Мансийска диагностировали грипп А. Известно, что школьник вернулся с семьей из Италии.

Для приобретения средств индивидуальной защиты медработникам и лекарств, способных предотвратить заражение жителей Югры, правительство округа из резервного фонда выделило более 23,4 млн руб.. Дополнительные меры по снижению рисков завоза и распространения коронавируса предусмотрены постановлением, подписанным губернатором Югры Натальей Комаровой 6 марта. 10 марта документ вступил в силу.

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Школьник из Ханты-Мансийска, госпитализированный с подозрением на коронавирус, болен гриппом А

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Теги: Коронавирус, профилактика, школьник из Ханты-Мансийска



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