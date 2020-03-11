Вице-спикер Госдумы Петр Толстой самоизолировался после командировки в Европу

Депутат, вице-спикер Госдумы Петр Толстой сообщил о самоизоляции на 14 дней. Он вернулся из командировки в Париж. О добровольном карантине парламентарий сообщил на своей странице в Facebook.

"Несколько дней работал в Париже, принимал участие в работе Бюро ПАСЕ и заседании Постоянного комитета. Как вы знаете, во Франции сегодня сложилась достаточно напряженная обстановка в связи со вспышкой коронавируса, уже более 1600 заразившихся, заболевание выявлено у четверых депутатов французского парламента.

В связи с этим, а также в соответствии с Указом мэра Москвы Сергея Собянина, временно перехожу на работу в удаленном режиме, из дома. Самоизолируюсь, так сказать. Дабы не подвергать опасности коллег и своих избирателей, даже если имеется хоть малейший риск. Считаю, что это мой гражданский, да и просто человеческий долг перед теми людьми, с которыми я работаю", - написал Толстой.

Он также отметил, что "совершенно здоров" и продолжает работать, предложил звонить ему и писать.