"ЮТэйр" прекращает полёты в Милан из-за коронавируса

Авиакомпания "ЮТэйр" прекращает полёты в Милан, сообщил Накануне.RU перевозчик.

В связи со вспышкой коронавируса в Италии "ЮТэйр" приостанавливает рейсы из Москвы в Милан и обратно в период с 20 марта по 31 мая. Авиакомпания вернёт пассажирам деньги за купленные билеты полностью, без каких-либо комиссий, в том числе по невозвратным тарифам.

Для того, чтобы у туристов, уже улетевших на отдых, была возможность вернуться из поездок, "ЮТэйр" выполнит три рейса Милан – Москва. Они состоятся 11, 15 и 18 марта.

Если билет оформлен на официальном сайте перевозчика, пассажир должен создать заявку на возврат через личный кабинет (в разделе "Мои полеты" → "Отменить заказ"). Если он куплен на другом сайте, следует обратиться туда. Для вынужденного обмена билета обращайтесь к специалистам через форму обратной связи на сайте utair.ru или по телефону +7 (495) 211-40-30.