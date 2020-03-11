В Екатеринбурге улицу Тверитина закроют для транспорта почти на месяц

В Екатеринбурге по требованию МУП "Водоканал" закрывается движение транспорта по улице Тверитина. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе городской администрации.

Движение будет закрыто в районе здания №7 на улице Чапаева с 23 марта по 16 апреля этого года. Как пояснили в мэрии, это необходимо в связи с производством работ по строительству сетей холодного водоснабжения. После их окончания предприятие восстановит элементы нарушенного благоустройства.

Коммунальщики просят горожан с пониманием отнестись к временным неудобствам. Для объезда закрытого участка на Тверитина предлагается передвигаться по улицам Чапаева, Большакова и Чайковского. Водителей призывают обращать внимание на новые установленные знаки и указатели, заранее планируя свой маршрут.