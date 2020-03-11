60-70% населения будет инфицировано коронавирусом – Ангела Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель не видит необходимости закрывать границы Европы и внутри Европы из-за угрозы распространения коронавируса COVID-19. Она считает, что это не адекватный ответ на существующие вызовы.

"Нужно понимать, что когда вирус уже здесь, когда нет иммунитета, нет вакционирования, нет методов терапии, то эксперты говорят, что 60-70% могут быть инфицированы, если ситуация будет оставаться такой же", - заявила Меркель на пресс-конференции.