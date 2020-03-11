Бывший глава Шадринского района предстал перед судом - его лишили водительских прав и назначили штраф

Мировой судья судебного участка №53 Шадринского судебного района Курганской области Марина Шибаева вынесла свое решение по административному делу в отношении бывшего главы Шадринского района Владимира Осокина.

Как рассказали Накануне.RU в пресс-службе Управления Судебного департамента в Курганской области, дело рассмотрено.

"Осокину назначен штраф в размере 30 тыс. руб., также суд лишил его водительских прав сроком на 1,5 года", - отметили в ведомстве.

Решение суда пока не вступило в законную силу, Осокин может при желании его обжаловать.

Напомним, Осокин попал в ДТП в феврале этого года, он находился в состоянии алкогольного опьянения и отказался от прохождения медосвидетельствования. Почти сразу после аварии он написал заявление об уходе с должности главы района, хотя до последнего отрицал этот факт в общении с журналистами.