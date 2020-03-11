Под Курганом на Введенском ДРСУ погиб водитель "Камаза"
На территории Введенского ДРСУ под Курганом погиб водитель "Камаза".
Трагедия произошла вечером 18 февраля, сообщили Накануне.RU в Государственной инспекции труда в Курганской области.
Сейчас ведомство проводит проверку. Известно, что мужчина скончался на рабочем месте.
"Проверка проводится в связи с несвоевременным извещением о несчастном случае со смертельным исходом", - отметили в инспекции.
Специалисты установят причины несчастного случая.