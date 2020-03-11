Под Курганом на Введенском ДРСУ погиб водитель "Камаза"

На территории Введенского ДРСУ под Курганом погиб водитель "Камаза".

Трагедия произошла вечером 18 февраля, сообщили Накануне.RU в Государственной инспекции труда в Курганской области.

Сейчас ведомство проводит проверку. Известно, что мужчина скончался на рабочем месте.

"Проверка проводится в связи с несвоевременным извещением о несчастном случае со смертельным исходом", - отметили в инспекции.

Специалисты установят причины несчастного случая.