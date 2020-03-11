В прокуратуре Тюмени разобрались, кто в ответе за глыбу льда, разрушившую козырек сталинки

Прокуратура нашла виновника, из-за которого жителей сталинки оказались забаррикадированы в собственном доме. Напоминим, что на козырек подъезда тюменского дома на Орджоникидзе, 3 с крыши упала глыба льда, разрушив тем самым хрупкий навес и завалив выход обломками. В происшествии чудом никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюмени, строение находится под управлением ООО "УК "Единогласие" (г. Курган) с 1 февраля 2020 г. Именно эта организация должна была осуществить очистку крыши от наледи во избежание несчастных случаев. По словам очевидцев, всего за секунду до инцидента несколько жильцов только зашли в подъезд.

Возбуждено дело об административном нарушении в отношении генерального директора ООО "УК "Единогласие" по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, внесено представление об устранении организацией выявленных нарушений.