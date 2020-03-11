В прокуратуре Тюмени разобрались, кто в ответе за глыбу льда, разрушившую козырек сталинки

21 Сентября 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО Северо-Западный ФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область Северо-Западный ФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Тесак" скончался в челябинском СИЗО

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Происшествия Тюменская область
наледь снег крыши уборка управляющие компании (2016) | Фото: nvkb.ru

В прокуратуре Тюмени разобрались, кто в ответе за глыбу льда, разрушившую козырек сталинки

Прокуратура нашла виновника, из-за которого жителей сталинки оказались забаррикадированы в собственном доме. Напоминим, что на козырек подъезда тюменского дома на Орджоникидзе, 3 с крыши упала глыба льда, разрушив тем самым хрупкий навес и завалив выход обломками. В происшествии чудом никто не пострадал.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюмени, строение находится под управлением ООО "УК "Единогласие" (г. Курган) с 1 февраля 2020 г. Именно эта организация должна была осуществить очистку крыши от наледи во избежание несчастных случаев. По словам очевидцев, всего за секунду до инцидента несколько жильцов только зашли в подъезд.

Возбуждено дело об административном нарушении в отношении генерального директора ООО "УК "Единогласие" по ч.2 ст. 14.1.3 КоАП РФ, внесено представление об устранении организацией выявленных нарушений.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

В прокуратуре Тюмени разобрались, кто в ответе за глыбу льда, разрушившую козырек сталинки

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: Сталинка, глыба льда, Прокуратура



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 04.03.2020 07:57 Мск Жителей тюменской сталинки оказались забаррикадированы в доме из-за глыбы льда

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение





Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети