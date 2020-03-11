В Подмосковье при взрыве газа пострадали четверо военнослужащих

В городском округе Луховицы (Москвовская область) произошел взрыв на территории воинской части №98532, расположенной на улице Зеленой вблизи поселка Красная Пойма, пишет Луховицкое информагентство. Источник сообщает, что одна из предварительных версий произошедшего - взрыв баллона с бытовым газом. В результате происшествия четыре человека получили травмы, один из них находится в тяжелом состоянии. На месте работает военная прокуратура.