"Их выкинут на землю". В Тюмени на обратную сторону билета на автобус нанесли символику юбилея Победы

В Тюмени на обратной стороне билета на автобус напечатали символику юбилея Победы в Великой Отечественной войне, сообщает Тelegram-канал "Тюменская уМоора".

Тюменское пассажирское автотранспортное предприятие начало готовиться к 75-летию Победы и заказало на обратной стороне чековой ленты, на которой пробиваются билеты пассажирам, юбилейную символику, сообщает канал.

"Идея, может быть, неплохая, пока пассажир едет в автобусе и, глядя на билет (если сразу не скомкает в карман), вспоминает, что нынче будет 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне. Выйдя из автобуса, воспитанный пассажир выбросит билетик в мусорное ведро, а невоспитанный – на землю. И не важно, что там, на билете, напечатано. Ситуация аналогична с псевдопатриотами, которые не знают, на какое место повязать георгиевскую ленточку", - отмечают авторы.