21 Сентября 2020
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Экономика В России Москва
Пресс-конференция Владимира Путина (2019) | Фото: youtube.com

Мы самые обаятельные и привлекательные: Путин попытался успокоить инвесторов на фоне падения рынков

Владимир Путин провел встречу с инвесторами. На ней присутствовали глава "Яндекса" Аркадий Волож, основатель и управляющий партнер компании Almaz Capital Partners Александр Галицкий, а также основатель RTR-Global Леонид Богуславский. Кроме того, на встрече есть премьер-министр Михаил Мишустин и помощник президента Максим Орешкин, передают "Ведомости".

Президент попытался развеять опасения и сомнения инвесторов по поводу устойчивости российской экономики и ее возможности противостоять коронавирусу и низким ценам на нефть.

Путин отметил, что Центробанк и правительство обладают достаточными ресурсами, чтобы сохранить устойчивость экономики. "Есть все шансы, чтобы все ключевые отрасли производства вышли из этой ситуации окрепшими", — сказал президент. При этом в приоритете для правительства и ЦБ — не допустить, чтобы граждане почувствовали на себе негативные проявления.

Российский фонд прямых инвестиций вместе с "Транснефтью" запустит венчурный фонд, заявил генеральный директор РФПИ Кирилл Дмитриев. Инвестиции будут осуществляться как в компании, так и в другие венчурные фонды.

В 2020 г. РФПИ запустит инфраструктурный фонд объёмом до 600 млрд руб. Его создание проходит по поручению президента. По словам Дмитриева, инфраструктурный фонд позволит реализовывать низкорентабельные проекты, а также обеспечивая большую прозрачность инвестиций.

Управляющий партнер Almaz Capital Partners Александр Галицкий предложил Путину создать "фонд фондов", который бы инвестировал в высокотехнологичные стартапы. На пути реализации идеи, предложенной Галицким, Путин увидел заметную, хоть и техническую, проблему — будет трудно уговорить крупные госкомпании создать единый фонд. Но, по словам Путина, он идею Галицкого услышал.

Институт высоких технологий в армии, позволяющий молодым людям трудиться в этой сфере во время службы по призыву, будет расширен. Путин отметил, что сейчас подобный центр есть в Анапе, и согласился с предложением основателя ru-Net Holdings Леонида Богуславского расширить практику.

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Мы самые обаятельные и привлекательные: Путин попытался успокоить инвесторов на фоне падения рынков

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Теги: путин, кризис, инвесторы, устойчивость экономики



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