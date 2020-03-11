На Украине объявлен общенациональный карантин

На Украине объявлен общенациональный карантин, который продлится минимум до 3 апреля. Такое решение принято на заседании правительства страны в связи с коронавирусом, написала депутат Рады Виктория Сюмар.

По всей стране будут закрыты учебные заведения, запрещены все массовые собрания более 200 человек, кроме заседаний Рады, закрыто авиасообщение с рядом стран. Также будут закрыты три четверти КПП.

Сюмар отметила, что правительство выделило 100 млн гривен на закупку товаров индивидуальной защиты у частных компаний. А на вопрос о наличии масок министр здравоохранения Илья Емец ответил, что в наличии есть 15 млн штук.

Интересно, что бывший генпрокурор Юрий Луценко написал в Facebook, что в феврале с Украины вывезли 118 тонн медицинских масок с фильтром и 408 тонн - без фильтра. И призвал правительство "честно сказать, кто виноват" в этом. Он даже прикрепил фото соответствующего документа.

Бывший главный санитарный врач страны Святослав Протас отмечает, что на Украине выявлено мало заболевших, так как просто не хватает тестов.

"Для сравнения: США за день провели диагностику миллиона человек, в Беларуси за несколько дней протестировали тысячу человек, и у семи из них выявлен коронавирус. Понятно, что низкие показатели по коронавирусу у нас связаны с плохой диагностикой. У нас ежедневно фиксируется порядка 250 тыс. новых случаев простуды или гриппа. Часть людей на самом деле могут быть с коронавирусом", - считает он.

Минздрав Украины обещает поставки тестов к 15-16 марта - привезут 50 тест-систем, каждая из которых позволяет проверить до 100 человек. То есть смогут проверить до 5 тыс. человек. Вчера мэр Киева Виталий Кличко заявил, что в город прибыли 1200 экспресс-тестов, а до конца недели должны прибыть еще 5 тыс.

Протас отмечает, что это капля в море. Проблема усугубляется уничтоженной фармацевтической промышленностью. Глава Национальной медицинской палаты Сергей Кравченко подчеркивает, что Украина может произвести только штучные тесты, а в промышленных объемах их нужно закупать в Европе, но там высокие цены и тесты в больших объемах им нужны самим.

Замминистра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что Минздрав оgределился больницами, куда будут госпитализировать больных коронавирусом. Но 80% заболевших будут лечить на дому через интернет. Это допускает ВОЗ, если болезнь протекает в несложной форме. Два года назад введением "телемедицины" хвалился президент Петр Порошенко, который подавал это как свое большое достижение.

Из-за карантина активно обсуждаются и социально-экономические последствия.

Журналист Василий Апасов написал, что "опять гречка пропадёт".

Как сообщало Накануне.RU, ранее карантин был объявлен в Киеве.