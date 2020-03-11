В Нижневартовске избраны председатель нового созыва Общественной палаты города и его заместитель

В Нижневартовске состоялось первое организационное заседание нового состава Общественной палаты города. На нём избрали председателя и заместителя председателя. Ими стали Николай Яровой и Светлана Зобнина. Во время встречи утвердили регламент Общественной палаты и её структуру, включающую три профильные комиссии, общественный патруль и одну рабочую группу, сообщили Накануне.RU в мэрии.

В заседании принял участие и глава города Василий Тихонов. Он поздравил членов палаты с победой в конкурсе Общественных палат (советов) УрФО, а также выступил с докладом о развитии столицы Самотлора. Позже прошла церемония награждения. За успешную работу по подготовке и проведению избирательных кампаний в Югре в 2019 г. благодарственным письмом Избирательной комиссии региона наградили членов палаты Олега Заверюху, Светлану Зобнину, Арзу Исмаилова, Альфию Калиеву, Ольгу Краснову и Василия Остривного.

Напомним, во время конкурса Общественных палат, инициированного членом ОП РФ Леонидом Шафировым, оценивали активность, эффективность и информационную открытость этих органов. В состав конкурсной комиссии вошли руководители региональных общественных палат ЯМАО, ХМАО, Челябинской и Курганской областей. Были оценены 35 отчетов муниципальных общественных палат и советов. В номинации "Лучшая муниципальная общественная палата (совет) городского округа, в котором проживает более 50 тыс. человек" лучшими стали ОП Нижневартовска, Миасского городского округа, Златоустовского городского округа и Тобольска.