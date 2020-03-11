Пассажиры автобуса Таллинн – Санкт-Петербург чуть не выгнали закашлявшегося мужчину-аллергика, заподозрив коронавирус

Инцидент с мужчиной, которого окружающие заподозрили в носительстве коронавируса, произошел в автобусе, следовавшем по маршруту Таллинн – Санкт-Петербург.

Пассажир пересекал границу Эстонии и России в Нарве на автобусе Lux Express, когда у него начался приступ кашля. Издание Delfi сообщает, что это вызвало резко негативную реакцию со стороны других пассажиров, которые тут же устроили скандал с нецензурной бранью.

Однако кашель мужчины привлек внимание сотрудников пограничных структур на эстонской границе, которые попросили мужчину покинуть автобус. У предполагаемого больного измерили температуру и взяли контакты его родственников и близких. Когда оказалось, что поводов для беспокойства нет, мужчину вернули в автобус.

На российской границе в автобус зашел представитель Роспотребнадзора. У того же самого мужчины спросили, где он был кроме Таллинна, и измерили тепловизором температуру. Случай был зафиксирован сотрудниками документально. В результате автобус въехал на территорию России со всеми пассажирами на борту.

Мужчина, кстати, объяснил, что страдает аллергией.