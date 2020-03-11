21 Сентября 2020
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Общество В бывшем СССР Украина
киев, майдан, крещатик (2014) | Фото: zyalt.livejournal.com

Киев ушел на карантин

С 12 марта в Киеве вводится карантин из-за коронавируса, хотя официально на Украине подтвержден только один случай заболевания, а из оставшихся 43 возможных случаев в 42-х подозрение не подтвердилось (еще один исследуется).
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По меньшей мере до конца марта будут запрещены все массовые мероприятия, закрыты школы, вузы, прочие заведения, объявил мэр города Виталий Кличко. При этом в самом Киеве пока не выявлено заболевших.

Министр здравоохранения Украины Илья Емец заявил, что принимаются все необходимые меры, чтобы не допустить распространения коронавируса.

Вчера спикер Рады Дмитрий Разумков подписал распоряжение, запрещающее всем депутатам Рады заграничные командировки из-за распространения коронавируса в Европе и мире.

Также правительство Украины может объявить карантин по всей стране. Мнения об этих мерах разделились. Одни считают, что это правильно, другие - что это только провоцирует возможную панику. Так, журналист Денис Иванеско написал, что "закрытием школ Кличко нагоняет больше паники, чем сам вирус".

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Киев ушел на карантин

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Теги: украина, киев, коронавирус, карантин



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